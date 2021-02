 Le premier frisson Espanyol de Nany Dimata

Nany Dimata a choisi l'Espagne en quête de temps de jeu, son aventure démarre sur les chapeaux de roue. Avec une réalisation décisive, dans un choc au sommet qui permet à l'Espanyol de se relancer dans la course à la montée. Idéal pour lancer l'attaquant belge en Catalogne.

Cantonné au rôle de joker à Anderlecht où, barré par Lukas Nmecha, il n'avait plus commencé une rencontre depuis le 23 août, Nany Dimata s'est résigné à aller voir ailleurs en toute fin de mercato.

"Un rêve"

Sans pour autant que ce soit un choix par dépit. "J'ai toujours rêvé de jouer en Espagne et je suis très heureux de rejoindre un club historique comme l'Espanyol", disait l'attaquant au moment de sa présentation, début février.

Bon dia, família perica! Los lunes son menos lunes cuando gana el Espanyol. 😎#RCDE pic.twitter.com/CxeCz8Zvrs — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) February 15, 2021

Deux semaines plus tard, le buteur prêté par Anderlecht n'a pas encore obtenu sa première titularisation de l'année. Mais il a déjà su se mettre une partie des supporters du club catalan dans la poche, en inscrivant un but diablement important, dimanche soir, dans le choc contre Majorque.

Objectif la montée

"Je suis là pour aider l'Espanyol à retrouver sa place en Liga, là où ce club historique doit se trouver", insistait-il encore lors de sa présentation. Dimanche, il a mêlé la parole aux actes. Sorti du banc à la 63e minute de jeu, Landry Dimata n'a eu besoin que de dix minutes pour trouver le chemin des filets et offrir à l'Espanyol une opération en or.

Deuxièmes de Liga (en attendant le match en retard d'Almeria qui affronte Léganès mercredi et qui pourrait prendre la tête), les Catalans reviennent à deux points de Majorque et se relancent complètement dans la course à la montée. Une course qui enverra les deux premiers du championnat directement en Liga, tandis que les équipes placées entre la troisième et la sixième place se disputeront le dernier ticket pour la Liga en barrages.

Ce n 'est pas facile de s'adapter, mais ce but va l'aider.

Un départ en fanfare donc pour Nany Dimata. Et un but qui va sans aucun doute redonner la confiance à l'attaquant belge. Vicente Moreno en est convaincu: "Je suis très heureux, pour lui et pour l'équipe", commente le coach de l'Espanyol. "Ce n'est jamais facile de s'adapter dans un nouveau club et dans un nouveau championnat, mais ce but va l'y aider."

L'objectif sera désormais de confirmer pour celui qui attendait ce but depuis près de six mois (il avait trouvé l'ouverture à deux reprises avec Anderlecht en début de saison). Dès le prochain match contre Sadabell? Réponse samedi prochain.