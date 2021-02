Salomon Rondon continue son tour du monde

Le buteur vénézuélien de 31 ans, qui avait été annoncé dans le viseur de l'OM à l'été 2019, vient d'être prêté jusqu'en fin de saison au CSKA Moscou, actuel deuxième du championnat russe.

La saison passée, Rondon a inscrit 9 buts en Chinese Super League avec le Dalian Yifang. A noter que le marché des transferts est ouvert en Russie jusqu'au 25 février.

Salomon Rondon @salorondon23 joined #CSKA on loan until the end of the season-2020/21 https://t.co/4EFurlZYZn pic.twitter.com/lztBcsU0nb