Après le Barça, le PSG va devoir enchaîner: "Pas de place pour le relâchement"

Après le résultat choc de la semaine, Mauricio Pochettino veut que tout le monde garde les pieds sur terre.

Cinq jours après son brillant succès à Barcelone (4-1), en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 avec une affiche face à Monaco, dimanche (21h). Un rendez-vous important qui tombe à pic pour Mauricio Pochettino, qui veut éviter un relâchement de son équipe.

"Le PSG est un club qui doit gagner chaque match. On est conscients de la responsabilité. Si on dit que ça peut nous donner de la sérénité, inconsciemment, ce serait une erreur. On ne doit pas laisser la place au relâchement. On doit respecter chaque compétition, le foot. On doit jouer chaque match avec la même intensité", a déclaré l'entraîneur parisien en conférence de presse.