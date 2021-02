Romelu Lukaku dans le Top 10 des meilleurs buteurs d'Europe

Encore buteur face à l'AC Milan hier après-midi, Romelu Lukaku fait partie des meilleurs buteurs en Europe à l'heure actuelle.

On ne l'arrête plus. Ce week-end encore, Romelu Lukaku a fait parler la poudre à San Siro, contre l'AC Milan. L'international belge a inscrit le troisième but des siens peu après l'heure de jeu (66ème minute). Avec ce but, l'international belge fait partie des 10 meilleurs buteurs d'Europe.

En effet, l'attaquant des Diables Rouges compte désormais 23 buts (et 5 assists) en 30 matchs joués toutes compétitions confondues cette saison. C'est le sixième meilleur total d'un joueur évoluant dans l'élite du football européen, à égalité avec Cristiano Ronaldo. Maintenant, si l'on prend seulement en considération les buts inscrits en championnat (17), l'ancien de Neerpede se retrouve ex-aequo avec Haaland et Salah.

L'année dernière, Romelu Lukaku avait déjà impressionné en marquant à 34 reprises en 51 matchs sous les couleurs des Nerazzurri. Il avait égalé le record du plus grand nombre de buts inscrits par un joueur sur une saison avec l'Inter, qui était alors détenu par Ronaldo. Mais le Brésilien pourrait déchu cette saison si Big Rom ne se calme pas.