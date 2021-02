Les ambitions croissantes de Leicester City et Youri Tielemans

Comme l'an dernier, Leicester City s'est invité dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions en Premier League. Mais les Foxes et leurs Diables Rouges veulent aussi briller dans les autres compétitions et en particulier en Europa League.

Bien installés sur le podium de Premier League et qualifiés pour les quarts de finale de la FA Cup (ils affronteront Man U le 21 mars prochain), les Foxes ont aussi fait de l'Europa League un objectif cette saison. Brendan Rodgers l'avait dit en début de saison et c'est forcément toujours le cas.

"Allez loin en Europa League"

Youri Tielemans confirmait en conférence de presse mercredi après-midi. "Peu importe la compétition, quand tu commences, c'est pour aller au bout et ça reste notre objectif principal. Même si on sait qu'il y a encore beaucoup de très bonnes équipes en course", insiste le Diable Rouge.

Pour espérer avancer, les Foxes devront d'abord se défaire du Slavia Prague qui avait bien résisté à l'équipe de Brendan Rodgers au match aller (0-0). "Ça aurait forcément été mieux si on avait pu marquer, mais on a su garder le zéro en déplacement, donc ce n'est pas si mal. On est en bonne position. On a tout en mains pour se qualifier."

"Un bon test!"

"Mais ce sera un match difficile, contre une excellente équipe", prévient toutefois Youri Tielemans avant de détailler les qualités du Slavia Prague, qui avait plutôt dominé les débats à l'aller. "On a vu qu'ils pouvaient proposer du beau football, mais qu'ils avaient aussi du répondant physiquement, ce sera un bon test pour nous."

Un bon test aussi pour Youri Tielemans, devenu un patron sur le terrain avec les Foxes et qui disputera, en principe son 35e match de la saison. L'occasion d'ajouter un septième but et/ou un cinquième assist à sa feuille de route personnelle? Réponse à partir de 21 heures, sur la pelouse du King Power Stadium.