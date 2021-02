Haland admiratif de son plus grand rival : "C'est très impressionnant à voir"

Erling Braut Haland est un phénomène. Mais l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund âgé de 20 ans, n'est pas la seule machine à marquer du moment.

En effet, le plus grand rival du Norvégien s'appelle Robert Lewandowski. Le Polonais du Bayern Munich s'est déjà distingué dans presque toutes les compétitions auxquelles il a participé.

Et cette saison, il continue à marquer les yeux fermés, ce qu'admire Haland, impressionné : "Quand je marque un but et que je pense que je me rapproche de lui au classement des buteurs, Lewandowski fait un triplé comme si c'était quelque chose d'ordinaire", a déclaré le Norvégien sur Viaplay Football. "C'est fou ce qu'il fait, personne ne lui arrive à la cheville."

Mais Lewandowski, qui a marqué plus de buts qu'il n'a joué de matchs jusqu'à présent, a déjà 32 ans. Par conséquent, Haland essaie d'apprendre le plus possible : "Il est techniquement très fort, j'ai beaucoup à apprendre de lui. Je regarde aussi tous les matchs du Bayern, qui est une équipe fantastique. Les liens entre lui et ses coéquipiers sont particulièrement forts et bien ficelés. Ils savent toujours où il se trouve et il est toujours là pour terminer une offensive. C'est très impressionnant à voir."