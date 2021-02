🎥 En solitaire, Youri Tielemans ouvre le score contre Arsenal

Youri Tielemans fait parler la poudre avec Leicester. Ce dimanche, l'international belge a ouvert le score dès la 7ème minute de jeu face à Arsenal, dans le cadre de la 26ème journée de Premier League. Avec ce but, le Diable Rouge lance parfaitement les Foxes, qui reçoivent les Gunners au King Power Stadium.

1⃣-0⃣ | TIELEMANS !!! 🇧🇪



On laisse complètement faire du côté d'Arsenal et Youri ne se fait pas prier pour traverser la moitié du terrain et ouvrir le score 😍 💪 pic.twitter.com/nyqCC5b2F6