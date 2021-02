Schalke 04 : rébellion des joueurs contre leur entraîneur ? "S'ils ont un problème, ils doivent venir me voir"

Le cauchemar se prolonge pour Schalke 04, sèchement battu par Stuttgart. Les Königsblauen filent droit vers la division 2.

Et pour ajouter de l'huile sur le feu, les joueurs auraient demandé le licenciement de l'entraineur Christian Gross.

Après la douloureuse défaite 5-1 contre Stuttgart, Gross a réagi à la rumeur : "Je ne me sens pas déçu. Je suis dans le football depuis relativement longtemps. Et s'il y a des conflits en interne, il faut les résoudre mais de la bonne manière. J'ai dit aux joueurs que s'ils ont un problème avec moi, ils doivent venir me voir et s'adresser à moi ouvertement et honnêtement. Mais cela n'est pas encore arrivé."

Gross ne compte pas jeter l'éponge : "Non je ne partirai pas, je me suis engagé dans cette mission. Je n'abandonnerai pas, jamais."

Shkodran Mustafi et Klaas-Jan Huntelaar, entre-autres, seraient parmi les joueurs qui auraient parlé à la direction du club à propos de Gross : "Mon travail consiste à me donner sur le terrain, performer et aider l'équipe pour que nous gagnions des matchs. Voilà ma responsabilité, et celle des autres joueurs", a rétorqué le défenseur allemand.