Liga: le podium s'éloigne pour le FC Séville

Un match en deux temps et une nouvelle désillusion pour les Sévillans.

Eliminé en Coupe d'Espagne malgré une victoire 2-0 à l'aller contre le Barça, et en mauvaise posture en Ligue des Champions (défaite 2-3 à l'aller contre le Borussia Dortmund), le FC Séville vient, en plus, de prendre un coup sur la tête en championnat.

Battus par le Barça la semaine dernière, les Sévillans ont concédé une défaite surprise, samedi après-midi, sur la pelouse d'Eleche. Après 70 minutes sans but, Guti et Carrilo ont refroidi Séville en six minutes, Luuk De Jong a bien réduit le score dans les arrêts de jeu, mais ça n'a pas suffi (2-1).

Résultat: le FC Séville reste coincé à cinq points de la troisième place, alors que l'Atletico et le Real s'affrontent dimanche et que le Barça se déplace à Osasuna, samedi soir.