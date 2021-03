Officiel : Joan Laporta de retour à la tête du FC Barcelone

Ce dimanche se déroulait les élections pour désigner le nouveau président du club catalan pour les six prochaines années. Et les socios ont élu Joan Laporta avec plus de 54,2 % des voix.

Joan Laporta, favori devant Victor Font et Toni Freixa, vient d'être élu président du FC Barcelone avec plus de 54,2 % des voix ce qui représente plus de 30 000 bulletins rien que pour l'intéressé. Un retour aux affaires après son mandat entre 2003 et 2010 qui fut particulièrement brillant avec notamment l'arrivée de Ronaldinho en provenance du PSG ou encore une victoire en Ligue des champions en 2006 avec Franck Rijkaard. Laporta a également été à l'origine du nouveau cycle glorieux entamé par Pep Guardiola. Dans son programme, Joan Laporta souhaitait s'appuyer sur Mateu Alemany à la direction générale du club, et convaincre Lionel Messi de rester en Catalogne. En parallèle, le principal protagoniste espérait enrôler des stars dès l'été prochain et confirmer Ronald Koeman dans ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première. 🗳 2021 ELECTION 🗳



