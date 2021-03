Sergio Ramos se confie : Ronaldo, Messi au Real Madrid, Haland et Mbappé

Le défenseur espagnol avait donné rendez-vous à 17h aux médias pour une conférence de presse pour présenter un documentaire qui lui est consacré. Le capitaine de la Casa Blanca en a profité pour faire quelques confidences.

Sergio Ramos a évoqué divers sujets sur la chaîne Twitch du célèbre streamer espagnol Ibai Llanos. Le capitaine du Real Madrid a d'abord évoqué le départ de Cristiano Ronaldo en 2018. "Cris' a perdu et le Real a perdu. Je ne l’aurais pas laissé partir parce qu’il fait partie des meilleurs et on aurait gagné encore plus avec lui. Sa relation (avec le Real) aurait dû être à vie. C’est un joueur déterminant qui nous a aidés à gagner", a lâché le défenseur central avant d'évoquer Lionel Messi.

Accepterait-il de voir la Pulga débarquer au Real Madrid ? "Il nous a fait souffrir durant ses meilleures années et c’était toujours une joie de ne pas l’avoir en face. Mais je lui prêterais ma maison s’il décidait de venir, le temps qu’il en trouve une pour lui", a lâché Ramos qui ne fera jamais le chemin inverse. "Il n’y a aucune chance. J’aime bien Laporta, je l’ai rencontré un jour et je l’ai bien aimé. Mais il y a des choses dans la vie qui ne s’achètent pas. C’est impossible", a-t-il ajouté avant de devoir choisir entre Kylian Mbappé ou Erling Håland.

"J’aimerais que les deux puissent venir. Mais si ne fallait en prendre qu’un seul, aujourd’hui, je pense que ce serait plus facile de recruter Håland. Avec Mbappé, la question économique est bien plus compliquée. Håland, ce serait pas mal, avec sa soif de buts, de victoires, de titres. Son envergure, sa vitesse… ce serait plus simple de recruter Håland", a conclu Ramos.