La France face à des adversaires de gala en amical

Les joueuses de Corinne Diacre affronteront les USA au Havre, le 9 avril prochain. Un match très attendu puisque les championnes du monde américaines sont les dernières à avoir battu les Bleues, en quart de finale du Mondial 2019. Autre choc au programme : France - Angleterre, le 13 avril à Caen.

Les Bleues joueront deux matches amicaux contre l'Angleterre et les États-Unis les 9 et 13 avril prochains à Caen et au Havre ➡️ https://t.co/vycwbEhTyb #FiersdetreBleues pic.twitter.com/OseJX1T2gr