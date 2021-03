Yari Verschaeren respire, mais a encore du travail : "Ca faisait longtemps"

Yari Verschaeren était titulaire sur le flanc droit, un poste qui n'est pas celui qu'il préfère. Mais le milieu offensif a trouvé le chemin des filets et cela lui fera beaucoup de bien.

Le but plein d'adresse de Yari Verschaeren a rappelé à tous ceux qui en doutaient que le jeune Diable Rouge reste l'un des plus grands talents du groupe anderlechtois : un contrôle un peu long, puis un double contact de toute beauté et une finition très calme pour faire le break à un moment important. Mais si on ne peut qu'être content pour le joueur, difficile de s'enflammer : excentré sur le flanc droit, Verschaeren n'a pas encore paru retrouver toutes ses sensations, repiquant souvent dans un axe surchargé et manquant parfois de spontanéité dans ses gestes.

"Ca fait longtemps que je n'avais pas joué aussi longtemps", soulignait-il après la rencontre. Depuis le 4 décembre, précisément, et c'était ... face à Zulte Waregem que Verschaeren avait alors disputé 90 minutes (il en a disputé 70 ce dimanche). "Ca fait plaisir d'être de nouveau au coup d'envoi. On a laissé beaucoup d'énergie dans ce match". De l'énergie, il lui en faudra cependant pour les jours à venir puisque le jeune produit de Neerpede enchaîne avec une présence en sélection qu'il doit probablement à la décision de Roberto Martinez de faire appel à un groupe élargi de 33 joueurs.

Retrouver ses sensations

Yari Verschaeren n'a en effet pas encore retrouvé le niveau qui ferait de lui un Diable en puissance, et c'est bien naturel : alors que son corps change énormément (il a pris beaucoup de masse musculaire cette saison), il n'a jamais pu s'y adapter, subissant une nouvelle blessure au pire moment. Si Vincent Kompany l'aligne sur l'aile, il devra s'y faire, mais Verschaeren n'y a jamais été à son meilleur niveau. Malheureusement pour lui, la concurrence est rude dans l'axe. Mais celui qu'on considérait comme un prodige à ses débuts aura certainement à coeur de montrer que le terme n'était pas usurpé ...