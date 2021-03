Avis favorable pour la licence du Standard

Voilà une bonne nouvelle administrative pour les Rouches.

Le groupe SudPresse l'annonce ce mardi soir. La commission des licences aurait informé le Standard que sa licence recevait un avis positif. Si cela n'est pas encore officiel, cela devrait empêcher les Liégeois d'attendre que le CBAS se prononce comme il y a un an.

En effet, le Standard avait été recalé par la Commission des licences en raison du non-respect du délai requis pour la preuve de paiement des primes de quelques joueurs et du compromis de vente du stade par la SA Standard de Liège à la SA Immobilière Standard de Liège, créée par le président Bruno Venanzi. Une opération considérée à l’époque comme un simple projet par la Commission des licences alors que le Standard avait fait valoir le fait que le document transmis portait les signatures des acheteurs et vendeurs et les engageait concrètement.

L'officialisation de l'attribution des licences doit être rendue pour le 15 avril prochain.