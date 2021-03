Sur fond d'allégations de liens avec le crime organisé, le président de la fédération serbe démissionne

Ce lundi, la Fédération a annoncé la démission de son président, Slavisa Kokeza, sur fond d'allégations de liens avec le crime organisé.

Ce lundi, la Fédération de Football Serbe a annoncé la démission de son président, Slavisa Kokeza, sur fond d'allégations de liens avec le crime organisé. Interrogé par la police au cours du dernier mois avant d'être relâché, Kokeza a toujours nié avec véhémence mais a finalement été contraint de céder face à cette pression, accentuée par les médias et les supporters.

"Laver mon nom"

Son bras droit, Marko Pantelic, a été nommé président intérimaire jusqu'à ce qu'un nouveau soit élu. "Des accusations perfides dénuées de toute vérité ont été formulées et, afin de permettre à l'équipe nationale de se préparer en toute sérénité pour les prochains matches, j'ai démissionné", a déclaré Kokeza, cité par l'agence de presse nationale Tanjug. "Je ne souhaite plus exercer cette fonction car les calomnies m'ont affecté en tant que chef de la Fédération de Football Serbe (FSS) et ma mission est maintenant de laver mon nom et de m'assurer que la vérité éclate."