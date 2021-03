La Pro League oblige Seraing à annuler un match amical

Alors que Seraing devait affronter Metz vendredi en match amical, le club de D1B doit renoncer à l'opposition.

Pas de voyage pour Seraing. Dans un communiqué officiel publié aujourd'hui, les Sérésiens ont annoncé qu'ils ne se rendront finalement pas à Metz. Laissés libres par la trêve internationale, la majorité des hommes d'Emilio Ferrera devaient en profiter pour disputer un match amical contre les Grenats, prévu ce vendredi.

Toutefois, en raison de la pandémie de Covid-19, et de l'augmentation du nombre de cas dans plusieurs pays d'Europe, la Pro League a choisi d'interdire les "rencontres amicales face à des équipes étrangères." Par conséquent, les clubs belges qui avaient prévu d'affronter des formations non-belges devront y renoncer.

🔴⚫⚽ La Pro League interdisant les rencontres amicales face à des équipes étrangères en raison de la situation sanitaire, nous devons renoncer à disputer le match amical prévu ce vendredi au @FCMetz. pic.twitter.com/ytjpkiqyZH — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) March 24, 2021

Pour rappel, Metz et Seraing sont partenaires. Aujourd'hui, parmi les trente-deux joueurs de l'effectif de la formation rouge et noire, huit sont prêtés par le club lorrain. Parmi eux, on retrouve Georges Mikautadze, l'attaquant vedette du deuxième de D1B, auteur de 18 buts en 20 matchs cette saison.