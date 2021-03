Cristiano Ronaldo a fixé ses conditions pour rester à la Juventus

L'avenir de la star portugaise est au centre de toutes les attentions après l'élimination de la Vieille Dame en huitième de finale de la Ligue des champions.

Cité au Real Madrid et au PSG, Cristiano Ronaldo devrait normalement rester à la Juventus où il se sent bien, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. S'il compte bien rester, le quintuple Ballon d'Or a posé ses conditons. En effet, CR7 est très déçu des résultats de l'équipe d'Andrea Pirlo cette année et en conséquence il demande des renforts de poids pour venir l'épauler la saison prochaine. Des réunions au sommet sont prévues à cet effet, mais celles-ci ne se dérouleront pas, comme c'est l'usage du côté de Turin, avant la fin de l'année.