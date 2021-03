Un Français de Bundesliga suivi par le Real Madrid, Manchester United et le Bayern Munich

Performant depuis son arrivée au Bayer Leverkusen à l'été 2019, l'ailier âgé de 21 ans s'est fait un nom en Allemagne.

Moussa Diaby (21 ans) est vite devenu incontournable au Bayer Leverkusen. De plus, l'ailier français, sous contrat jusqu'en juin 2025, dispose d'une belle cote sur le marché des transferts.

En effet, le Real Madrid, Manchester United et le Bayern Munich suivent de très près ses performances, selon AS. Auteur de 9 buts et 12 passes décisives en 35 matchs cette saison, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, recruté pour 15 millions d'euros, est désormais évalué à environ 40 millions d'euros.