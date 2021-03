Youri Tielemans-Leander Dendoncker, un duo "complémentaire"

Les deux hommes se retrouvent dans le milieu de terrain des Diables Rouges, quatre ans après la fin de leur aventure commune du côté d'Anderlecht.

C'est donc Leander Dendoncker qui a profité de l'absence d'Axel Witsel pour gratter du temps de jeu chez les Diables Rouges et il devrait à nouveau être aligné, samedi soir, en République Tchèque, aux côtés de Youri Tielemans dans l'entrejeu belge.

Un duo qui fonctionne bien. Et complémentaire? "Certainement", répond Youri Tielemans. "J'ai déjà beaucoup joué avec Leander. Mais on a également passé beaucoup de temps ensemble, ça crée forcément des automatismes et ça rend les choses plus faciles sur le terrain."