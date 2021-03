Fernando Santos furieux : "L'arbitre s'est excusé"

Alors que le Portugal menait assez tranquillement de deux buts à la pause, la Serbie est finalement revenue à sa hauteur (2-2), samedi, lors d'un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Fernando Santos a bien entendu évoqué le but injustement refusé à Cristiano Ronaldo dans les derniers instants de la rencontre mais aussi le relâchement coupable de ses joueurs en conférence de presse. "Je n'ai pas d'explication pour l'entame de la seconde période, on prend un but dès les premières secondes. Cela a remonté le moral de la Serbie, nous n'avons pas réussi à retrouver le niveau que nous avions en première période et nous avons fini par concéder le second but. C'est seulement à partir de ce moment que nous avons bien réagi. On a marqué un but qui n'a pas été validé alors que le ballon est entré. Dans un match de ce niveau, ce n'est pas possible", a pesté le sélectionneur lusitanien.

"Les arbitres sont humains et font des erreurs, mais c'est pour cela qu'il y a le VAR et la goal-line technology"

Danny Makkelie, pointé du doigt pour avoir refusé un but évident à Cristiano Ronaldo lors du match opposant la Serbie au Portugal, a présenté ses excuses auprès de la formation championne d'Europe. "L'arbitre s'est excusé auprès de moi dans le vestiaire et m'a dit qu'il était gêné. Il m'avait dit sur le terrain qu'il allait voir les images et que s'il s'était trompé, il viendrait s'excuser. Et c'était le cas", a indiqué Fernando Santos. "Les arbitres sont humains et font des erreurs, mais c'est pour cela qu'il y a le VAR et la goal-line technology. Pour éviter les erreurs."