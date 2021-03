Defoe conseille Harry Kane, et cela ne va pas faire plaisir à Tottenham

Harry Kane est fidèle à Tottenham... jusqu'à présent.

Annoncé dans le viseur de cadors comme Manchester City, Manchester United ou encore le Real Madrid depuis plusieurs années, l’attaquant de Tottenham, Harry Kane (27 ans, 40 matchs et 27 buts toutes compétitions cette saison), devrait prendre une décision sur son avenir après l’Euro. Et, comme d’autres avant lui, son prédécesseur chez les Spurs, Jermaine Defoe (38 ans), conseille à l’Anglais, sous contrat jusqu'en juin 2024, de quitter le club londonien afin de garnir son armoire à trophées.

"Si vous m'aviez posé cette question il y a quelques années, j'aurais dit qu'il aurait dû rester à Tottenham. Ce qu'il a fait au club de football, c’est une légende. Depuis que j'en suis sorti et que je suis allé aux Rangers, j'ai vu cette mentalité et j'ai joué pour un autre grand club, l'importance de jouer pour ce club et de gagner chaque match, cette mentalité, les normes et les exigences. Vous devez gagner et apporter des trophées, sinon ce n'est pas suffisant, a noté le buteur des Rangers pour la radio talkSPORT. Quand vous y arrivez et le sentiment que vous en retirez, c'est génial. J'aurais aimé avoir ça plus tôt dans ma carrière. Si Harry Kane veut cela et veut gagner des trophées, alors il semble qu'il doive partir."

Reste à savoir ce que décideront le principal intéressé et son club qui réclamerait un montant dissuasif de 175 millions d’euros pour le laisser partir.