Leopold Njengo, seul Belge à jouer en Biélorussie : "Les Diables rouges ne devraient pas avoir peur"

La Biélorussie, ce n'est pas forcément la destination la plus exotique pour jouer au football en tant que joueur belge. Pourtant, il y a une personne qui l'a fait: Léopold Njengo.

Leopold Njengo connaît déjà le football biélorusse. "Les Diables rouges ne devraient pas avoir peur de la Biélorussie. Attention, j'ai été agréablement surpris par le niveau en arrivant ici", confie-t-il à Het Nieuwsblad. Il rappelle cependant que des joueurs à l'image de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et Leandro Trossard sont "toujours d'un calibre différent".

Issu du centre de formation de Genk, Njengo a beaucoup voyagé depuis 2013. Passé par le Portugal puis un retour en Belgique, il est aujourd'hui un joueur du Slavia Mozyr. Le Belge de 26 ans a donc connu beaucoup de clubs ces neuf dernières années. En Biélorussie, il gagne 1500 euros par mois et à l'opportunité de jouer devant du public.

"Je me rends compte que ce n'est pas l'option la plus évidente, mais avec mon talent, je ne me pardonnerais pas si je ne continue pas à me battre pour une carrière de footballeur professionnel."