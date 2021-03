L'optimisme de Jan Vertonghen: "Un bon Eden Hazard à l'Euro"

Si Eden Hazard manque à l'appel en sélection, Jan Vertonghen est "optimiste" à moins de trois mois du coup d'envoi de l'Euro.

Dans une interview accordée à Jan Mulder pour VTM, Jan Vertonghen évoque ses ambitions à l'approche de l'Euro: "On peut évidemment perdre contre la France, l'Allemagne, l'Espagne... Mais on doit viser le plus haut possible", insiste-t-il.

"Mais il faut qu'Eden Hazard soit là, on a besoin de lui", ajoute le défenseur central des Diables qui affiche également son optimisme par rapport au capitaine. "Je suis convaincu qu'il sera là et j'ai le sentiment qu'on verra un bon Eden Hazard à l'Euro."