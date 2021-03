Hugo Lloris fier d'égaler Thierry Henry

Lors du match face à la Bosnie-Herzégovine mercredi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le gardien de l'équipe de France va fêter sa 123e sélection.

Hugo Lloris va devenir le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, à égalité avec Thierry Henry.

"C’est une grande fierté. Pour être honnête avec vous, lorsque j’ai démarré ce rassemblement, je ne pensais pas du tout à ces chiffres. Je suis davantage focalisé sur l’équipe et les résultats à aller chercher. Quand on commence une carrière, il est difficile d’imaginer jouer autant de matchs avec les Bleus. Je n’ai jamais couru après les records, ils sont venus naturellement. On va continuer en se focalisant sur la victoire", a souligné le capitaine des Bleus devant les médias ce mardi.

A l'avenir, le portier de Tottenham peut clairement viser le record détenu par Lilian Thuram (142 sélections).