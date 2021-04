Contrats non-prolongés et fin d'une ère à la Juventus

La Vieille Dame s'apprête à dire adieu à deux de ses légendes.

Quel avenir pour Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini? Si les deux joueurs italiens veulent prolonger le plaisir, ce ne sera visiblement pas à Turin. Sky Italia l'affirme ce jeudi, la direction de la Juve a pris sa décision et ne leur proposera pas de prolongations de contrats à l'issue de la saison.

S'ils se confirment, ces deux départs marqueront la fin d'une glorieuse période de l'histoire de la Juventus. Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini se côtoient à Turin depuis plus de 15 ans (à l'exception de la saison passée par Buffon à Paris) ils ont remporté, ensemble, huit titres de champion et quatre Coupes d'Italie et ils ont disputé deux finales de Ligue des Champions.