Deschamps : "Pour vous, le Kazakhstan, ce sont des baltringues ..."

La France l'a emporté à deux reprises à l'extérieur lors de ces éliminatoires et Didier Deschamps avait quelque chose à dire à ceux qui ont relativisé la victoire au Kazakhstan.

Ce mercredi, la France l'a emporté en Bosnie-Herzégovine (0-1) sur un but d'Antoine Griezmann. Une performance pragmatique, comme celle réalisée au Kazakhstan (0-1 également), ce qui laisse les observateurs sceptiques. Mais Didier Deschamps leur répond clairement : "Dans le contenu on peut mieux faire, mais le plus important, c'est que ce soit le résultat qu'on voulait", relativise le sélectionneur des Bleus dans des propos relayés par Foot Mercato.

"Regardez le Kazakhstan. Pour vous, c'est une équipe de baltringues, mais ils ont été faire le match nul en Ukraine. Ils ne sont quand même pas si baltringues que ça, hein. L'équipe bosnienne de ce soir n'est pas non plus celle que j'ai vu contre la Finlande. On a droit à ça à chaque fois", conclut Deschamps.