"Un saut dans l'inconnu" pour Peter Maes et ses Canaris

Touché par le Covid-19 ces dernières semaines, STVV n'aborde pas la dernière ligne droite de la phase classique dans des conditions idéales.

C'est en tout cas le point de vue de Peter Maes. "Ce match contre Malines sera comme un saut dans l’inconnue", estime le coach trudonnaire pour Sporza.

Car, si le Covid-19 est désormais sous contrôle au Stayen, les Trudonnaires arriveront en manque de rythme. Notre préparation a été perturbée. J’ai été absent 14 jours et cela fait trois semaines qu’on n’a pas joué le moindre match, pas même d’amicaux parce qu’on ne voulait pas prendre le moindre risque. Il nous manque du rythme et contre un Kavé en forme, ce sera difficile."

Mais les Canaris abordent le sprint final avec trois points d’avance sur l’avant-dernière place du Cercle et un match de plus à jouer. "Craindre la relégation? C’est un grand mot, mais on en tient compte", conclut Peter Maes.