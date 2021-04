Tiago Djalo vide son sac concernant Neymar

Le Portugais a été exclu en même temps que Neymar pour une altercation avec le Brésilien samedi dans les derniers instants du choc entre le Paris Saint-Germain et Lille (0-1) en championnat.

Après leur exclusion, Tiago Djalo et Neymar ont eu à nouveau un échange tendu sur le chemin des vestiaires. Le Lillois a donné sa version des faits ce lundi dans les colonnes du quotidien sportif portugais A Bola.

"Le problème vient déjà de l'année dernière, lors du dernier match que nous avions joué à Paris (en novembre 2019). Sauf qu'il n'avait pas fait beaucoup de bruit comme cette fois. Je n'ai rien fait. Après la faute, l'arbitre a sifflé et il m'a agressé. Je suis tombé au sol. Il a essayé de me prendre le ballon et me frappe avec sa main dans le menton. Et puis j'ai été exclu sans savoir pourquoi", a souligné le défenseur portugais avant de raconter la suite des incidents.

© photonews

"Dans le tunnel, il a dit des choses que je n'apprécie pas. Il m'a même jeté un sticker au visage. Ce qu'il m'a dit, je ne sais même plus mais ce n'était rien de bon. Ça fait partie du jeu… Puis chacun est allé dans son coin et plus rien", a poursuivi le Lusitanien. "Nous devons nous respecter, nous sommes des confrères et c'est ce qui manque à Neymar, un peu de respect. Neymar doit avoir plus de respect. Les médias ? Ils ont une part de responsabilité. Ils finissent toujours par donner raison ou par privilégier les joueurs les plus médiatiques, qui finissent par être plus protégés", a conclu le défenseur lillois.