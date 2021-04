Pour Willy Sagnol, c'est maintenant ou jamais pour le PSG

L'ancien défenseur du Bayern de Munich s'exprime à propos du match de ce mercredi soir.

Ancien latéral droit du Bayern Munich, Willy Sagnol estime que le Paris Saint-Germain a un vrai coup à jouer face à l’ogre bavarois ce mercredi (21h) en quart de finale aller de la Ligue des Champions en raison de l’absence de Robert Lewandowski.

"Sans Lewandowski en face, le PSG a toutes ses chances car le Bayern n’est plus du tout la même équipe. On l’a vu contre Leipzig (1-0) samedi : l’équipe peine à trouver des solutions offensives, à finir ses actions. Dans ces cas-là, on essaie d’aller plus vite, d’en faire un peu plus mais pas dans le bon sens : on cherche à forcer, à faire le geste en plus, la touche de trop. Le PSG peut profiter de ce côté brouillon sans l’attaquant polonais", a estimé l’actuel sélectionneur de la Géorgie dans les colonnes du journal Le Parisien.

"Le PSG doit donc jouer sur ses points forts, en laissant un peu plus que d’habitude le ballon et en ayant un plan de jeu clairement défini, à savoir jouer sur les transitions", a encore conseillé l’ancien international français.