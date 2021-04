De nouvelle inquiétudes pour l'Atletico et Diego Simeone

En pleine course au titre, l'Atletico n'est pas épargné par les blessures.

C'est le lot de très nombreuses équipes depuis le début de cette saison particulière, mais pour l'Atletico, les blessures tombent au plus mauvais moment. Solides leaders de la Liga il y a quelques semaines encore, les Colchoneros ont vu leur avance fondre.

Et les blessures s'accumulent: Luis Suarez était déjà absent au Betis et il ne devrait pas revenir avant deux à trois semaines, il pourrait être accompagné à l'infirmerie par Joao Felix et Kieran Trippier; Touché à la cheville, le Portugais a dû céder sa place en tout début de seconde période, dimanche soir, tandis que l'Anglais souffre des lombaires.