Premier League : West Bromwich étrille Southampton, Brighton et Everton se quittent dos à dos

Deux rencontres de la 31ème journée de Premier League avaient lieu ce lundi soir.

West Bromwich Albion-Southampton 3-0

Dix-neuvième de Premier League, WBA recevait les Saints, quatorzième. Un match que les Baggies devaient absolument remporter pour s’accrocher à l’infime espoir de maintien. Les locaux s'imposeront facilement 3-0 via un penalty transformé par Matheus Pereira (32e) et des buts signés Matthew Phillips (35e) et Callum Robinson (69e). Southampton a eu l’occasion de réduire le score sur penalty en toute fin de match, mais James Ward-Prowse a manqué sa tentative (90e+4). Au classement, WBA reste 19e, mais revient à deux points de Fulham.

Brighton-Everton 0-0

Leandro Trossard était titulaire avec les Seagulls mais le Diable Rouge n'a pas été décisif ce lundi soir. Brighton est 15ème, Everton conforte sa 8ème place?