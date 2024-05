Un avenir sombre pour l'Antwerp ? Van Bommel n'est pas optimiste et on le comprend

Mark van Bommel avait raison en disant que personne ne pouvait lui dire que l'Antwerp avait fait une mauvaise saison. Dur à accepter après un doublé retentissant... mais trompeur.

Non, nous n'allons pas prétendre que nous connaissons mieux le football que Mark Van Bommel. Sa tactique avait du sens, même si tout amateur de football de qualité n'en était pas satisfait. Le Néerlandais a ouvertement admis que l'Antwerp n'était pas venu pour jouer au football au Heysel.

Bonne idée même si tout le monde le voyait venir

Pourquoi ? "Parce que l'Union ne sait pas quoi faire quand ils ont le ballon", a-t-il expliqué. Même si nous pensons que c'est un peu exagéré. Oui, en agissant ainsi, vous enlevez leur arme principale : la contre-attaque. Mais oui, l'Union peut également forcer les choses avec le ballon.

L'Antwerp s'est couché devant le but avec huit hommes en première mi-temps, parfois même dix. En étant l'Union, vous devez alors compter sur le fait que Puertas ait une inspiration géniale. Ou qu'il soit chanceux.

C'est ce qui s'est passé aussi dans cette seule minute de temps additionnel de la première mi-temps lorsque le corner a atteint le deuxième poteau et Machida. Tout le monde dans le stade sentait qu'une telle phase arrivait. L'Antwerp n'est pas exactement connu ces derniers mois pour sa chance ou sa défense de haut niveau.

Ekkelenkamp n'est pas Vermeeren

Van Bommel craignait cela aussi. Mais pourquoi ne pas développer immédiatement le "power play" bien connu de l'Antwerp ? Parce que l'Antwerp a perdu son identité au fil de la saison et a tellement de mal à créer des occasions. Et c'est là que nous revenons toujours au départ d'Arthur Vermeeren. Il était le cerveau au milieu de terrain. Celui qui créait de l'espace pour les autres en faisant circuler rapidement et précisément le ballon.

Jurgen Ekkelenkamp n'a pas cette 'étincelle de génie'. Un travailleur acharné, mais pas un numéro dix. À peine 2 passes décisives en 48 matchs cette saison. Avec Keita et Yusuf derrière, il n'est pas aidé. Van Bommel le savait aussi : jouer ainsi ne perturbera pas l'Union.

Van Bommel prédit un avenir sombre à l'Antwerp

"Il faudra beaucoup de temps avant qu'ils n'entendent à nouveau la musique de la Ligue des champions, si cela arrive un jour" : cette phrase a été entendue au Stade Roi Baudouin, et elle est totalement vraie. L'Antwerp a été artificiellement propulsé jusqu'au doublé l'an dernier, grâce aux millions de Paul Gheysens. Sans ces millions, le Great Old ne peut pas rivaliser avec les meilleures équipes.

Cet été, il faudra reconstruire. Il ne restera peut-être qu'un seul pilier en la personne de Toby Alderweireld. Mark van Bommel part, Marc Overmars est toujours suspendu jusqu'en novembre et son avenir à l'Antwerp est incertain. Un chantier... Et nous ne parlons pas seulement de la Tribune 2.