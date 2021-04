La licence de Virton, une bonne nouvelle pour la D1B ?

L'Excelsior Virton fait son retour au sein du football professionnel, et cette fois, il ne devrait plus y avoir de retournement de situation. La D1B est ainsi au moins assurée de se disputer à 7 équipes ...

Les discussions autour du futur format de la D1B avaient fini par ne conclure sur aucun accord concernant l'intégration des équipes Espoirs, et le Club NXT ne devrait a priori pas disputer la prochaine saison ; le championnat de Nationale 1 n'ayant pas eu lieu, aucune équipe (même celles disposant de la licence pro) ne devrait monter en D1B.

La D1B risque donc déjà, en l'état, de se disputer à 7 équipes. Et reste le problème de l'Excel Mouscron : à l'heure actuelle, les Hurlus, même s'ils se sauvent sportivement, risquent la culbute en D2 ACFF, n'ayant pas obtenu la licence professionnelle. Il reste du travail pour que Gérard Lopez (dont on ignore l'étendue précise de l'implication à moyen terme) convainque la CBAS en appel. Autrement dit : sans Virton revenu du diable vauvert, la D1B pourrait se disputer ... à six équipes.