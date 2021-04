L'arbitre suspendu après le but refusé de Cristiano Ronaldo avec le Portugal

A l'occasion des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Portugal s'était vu refuser injustement un but de Cristiano Ronaldo dans le temps additionnel contre la Serbie (2-2), le 27 mars dernier.

Le but de Cristiano Ronaldo aurait dû être accepté, le ballon avait bien franchi la ligne sur la frappe dans un angle fermé de l'attaquant de la Juventus. Ce ne fut pas le cas. Et l'arbitre de touche de la rencontre, Mario Diks, a été suspendu par l'UEFA suite à cette erreur.

"Le 31 mars, Makkelie (l'arbitre, ndlr) m’a dit qu’il voulait continuer avec un autre assistant, parce qu’il n’y avait plus de confiance entre nous", a déclaré le Néerlandais pour la chaîne de télévision Omrop Fryslan. "J’espérais vraiment plus de soutien, de compréhension et de reconnaissance après le bon travail accompli ces dernières années. Si près de l’Euro, c’est pour moi une très grande déception."

Pour rappel, la VAR n'est pas disponible pour ces rencontres des éliminatoires de la zone Europe.