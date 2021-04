Des Diables Rouges exclus de l'équipe nationale à cause de la Super League ?

Les sanctions mises en place par l'UEFA pourraient avoir de lourdes conséquences pour plusieurs clubs et équipes nationales.

La création de la Super League pose un énorme problème à l'UEFA et la Fifa. De ce fait, l'instance européenne du football a annoncé que des sanctions allaient être prises à l'encontre des clubs participants et... des joueurs de ces clubs.

Ainsi, dans un communiqué publié ce dimanche, l'UEFA (en accord avec d'autres fédérations) a expliqué que les clubs dissidents pourraient être exclus des compétitions nationales et internationales et que les joueurs ne pourraient plus jouer avec leur équipe nationale.

Une nouvelle qui a de quoi inquiéter les Diables Rouges à deux mois de l'Euro puisque cette sanction concerne : Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Divock Origi, Yannick Carrasco et Alexis Saelemaekers.