Jonathan David est déterminé: "Tout donner sans avoir de regrets"

L'ancien buteur de La Gantoise veut le titre avec sa nouvelle équipe.

Leader de Ligue 1 avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, Lille a une occasion en or d'écarter quasi définitivement un de ses concurrents, l'Olympique Lyonnais, en cas de victoire, dimanche (21h), lors de la 34e journée. Pour l'attaquant Jonathan David (21 ans, 32 matchs et 10 buts en L1 cette saison), il faut faire le nécessaire pour aller chercher le titre dès cette saison.

"Le coach nous le rappelle tout le temps. Franchement, on ne peut pas se dire : on est jeunes et ça va se présenter plus tard. Il ne faut pas attendre. Imaginer que ça repassera quand on aura 25 ou 26 ans. Non ! Je trouve notre entraîneur pertinent. On a aussi de l'expérience et du vécu dans notre effectif. Ces joueurs savent que ce qu'il dit est vrai. Il y a toujours cette inquiétude de ne pas rester premiers. C'est normal quand c'est aussi serré en haut du classement. Mais on en revient encore à nous, et à ce que l'on fait. On sait qu'on peut y arriver. On ne sait pas ce qui arrivera mais seulement qu'on doit tout faire pour se donner à fond et n'avoir aucun regret", a indiqué le buteur canadien face à la presse.

Le calcul est simple : le LOSC devra battre Lyon, Nice, Lens, Saint-Étienne et Angers pour être assuré de remporter un premier titre depuis 10 ans.