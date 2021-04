Landry Dimata épanoui : "Je suis reconnaissant envers l'Espanyol pour ce temps de jeu"

Landry Dimata revit à l'Espanyol Barcelone, et un transfert définitif semble dans les tuyaux.

L'attaquant prêté par le RSC Anderlecht compte 3 buts en 13 matchs depuis son arrivée à l'Espanyol Barcelone et a réussi à s'imposer comme titulaire en Catalogne. L'Espanyol a un pied en Liga et devrait dès lors s'offrir les services de Landry Dimata à titre définitif. "Mes équipiers m'ont aidé à bien m'intégrer, il y a un vrai esprit d'équipe et mon intention est d'apporter ce que je peux", déclare-t-il dans un entretien avec la TV du club.

"Je remercie l'Espanyol Barcelone pour la confiance qui m'est donnée ici, j'accumule les minutes de jeu, je me sens en forme et ma condition physique est bonne", se réjouit Dimata.