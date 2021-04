🎥 Ligue des champions : Le Real Madrid tenu en échec par Chelsea

Ce mardi soir avait lieu la première demi-finale aller de la Ligue des champions. Le Real Madrid accueillait Chelsea.

Thibaut Courtois était bien entendu titulaire tandis qu'Eden Hazard débutait la rencontre sur le banc. Le capitaine des Diables Rouges remplacera Vinicius Junior peu après l'heure de jeu (66e).

Les visiteurs obtiendront une grosse opportunité via Timo Werner. Devant le but et à bout portant, l'Allemand tombera sur Thibaut Courtois qui repoussera le cuir sur sa ligne (10e).

C'est finalement Chelsea qui ouvrira le score durant cette partie. Sur un long ballon d'Antonio Rüdiger, Christian Pulisic contrôlera le cuir et crochètera Thibaut Courtois sur la droite avant de déposre le ballon au fond des filets d'une lourde frappe (14e), 0-1.

© photonews

Juste avant la demi-heure de jeu, le Real Madrid reviendra au score. Casemiro remisera de la tête pour Eder Militao qui déviera pour Karim Benzema. Dos au but, le Français contrôlera avant d'ajuster Edouard Mendy d'un geste acrobatique (29e), 1-1.