Marquinhos: "On a tout ce qu'il faut pour renverser City"

Le capitaine du PSG y croit avant le match retour.

De retour et buteur, mercredi soir, Marquinhos était logiquement déçu après la défaite subie par les Parisiens contre Manchester City. Parce que le PSG a longtemps tenu le bon bout. "En deuxième période, on était trop derrière et on n'arrivait pas à sortir", peste le Brésilien.

Mais Marquinhos n'a pas abdiqué pour autant. "On devra être plus réguliers, mais si on n'y croit pas, autant ne pas aller là-bas. Ce n'est pas le moment d'avoir des doutes. Il faudra corriger ce qui n'a pas été. Mais on a tout ce qu'il faut pour renverser la situation", insiste-t-il.