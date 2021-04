Marc Grosjean : "Nous allons maintenant essayer d'aller chercher quelque chose d'encore plus beau"

Ce samedi soir (18H), le RFC Seraing accueillera Waasland-Beveren lors du match aller des barrages.

Le RFC Seraing, deuxième en D1B à l’issue du championnat, affrontera donc Waasland-Beveren avant-dernier en D1A. Les Métallos sont concentrés et focus sur leur match. "Cette barrage, nous l’abordons avec beaucoup de calme et de sérénité. Il n'y aucune tension ni aucune nervosité dans le groupe. Celui-ci est calme et posé, un bon feeling", confie Marc Grosjean.

"Nous avons effectué une saison extraordinaire"

Promus cette saison, les Métallos avaient pour objectif initial le maintien. "Beaucoup d'éléments évoluaient en Nationale 1 la saison dernière, quelle progression ! Nous avons effectué une saison extraordinaire, nous allons maintenant essayer d’aller chercher quelque chose d’encore plus beau et d’inattendu puisque nous avons la chance de pouvoir monter en première division belge. Le groupe est à 180 minutes de réaliser un rêve de gamin. Ils ont rendez-vous avec leur histoire", a expliqué le T1 des Sérésiens.