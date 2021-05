🎥 L'inspiration géniale d'Eden Hazard face à Osasuna

Eden Hazard a retrouvĂ© le onze de base du Real Madrid ce samedi face Ă Osasuna, sans pouvoir ĂȘtre dĂ©cisif mais en montrant de belles choses.

Titulaire pour la première fois depuis son nouveau retour de blessure, Eden Hazard est sorti à la 72e minute de jeu au profit d'Isco et alors que le score était de 0-0 ; plus d'une heure de jeu pour le Diable Rouge, qui avait jusque là enchaîné quelques entrées au jeu. Et quelques jolis gestes également pour Eden, qui retrouve ses sensations au meilleur moment : alors que le Real Madrid se déplace à Chelsea la semaine prochaine ...