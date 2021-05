John van den Brom: "Beaucoup de choses sont possibles dans ces playoffs"

John van den Brom a vu son équipe renverser une situation délicate et démarrer ces playoffs de la meilleure des manières. Encourageant pour l'entraîneur de Genk.

Ouvrir le score, puis faire la course derrière et finalement arracher la victoire dans les dernières minutes: le Racing Genk a connu les ascenseurs émotionnels, vendredi soir, au Bosuil. Mais à la fin, les Limbourgeois ont pris les trois points et ont fait la première bonne opération des playoffs 1.

Et John van den Brom est satisfait. "Il y a beaucoup de choses possibles dans ces playoffs et nous n'avons pas manqué notre départ", se réjouit-il.

Une semaine après avoir dompté le Standard et remporté la Coupe de Belgique, le Racing confirme qu'il a enocre des ambitions. "Vu comme nous jouons, je ne dirais pas que nous sommes les meilleurs de Belgique, mais nous n'en sommes pas loin. Les joueurs doivent être convaincus qu'il nous reste des choses à aller cherchee cette saison."