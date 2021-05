La faute de Mehdi Carcela méritait-elle rouge directe? Le Département arbitral répond

Mehdi Carcela a pris un second carton jaune face à Ostende et laissé son équipe à 10. Mais le Marocain méritait-il plutôt une rouge directe ?

La question peut sembler anecdotique, Mehdi Carcela ayant expulsé quoi qu'il en soit pour sa seconde jaune, mais change bien sûr beaucoup de choses pour ce qui est de la sanction post-exclusion du joueur. Et d'après le Professional Refereeing Department, qui a publié sa traditionnelle mise au point du lundi, Carcela méritait bel et bien d'être exclu immédiatement.

Mehdi Carcela, en effet, s'engage vers Jack Hendry "avec une grande intensité : jambe tendue, crampons pointés vers l’avant, au-dessus de la cheville et sur la jambe droite. Cette faute met en danger la sécurité du joueur d'Ostende", lit-on sur le site officiel de l'Union Belge. "Pour cette faute, le Professional Refereeing Department s'attend à un carton rouge direct pour faute grossière et à une intervention du VAR car tous les critères sont présents pour un “on field review” tels que l'intensité élevée, la force excessive, le tacle haut et le contact, la jambe tendue et les crampons pointés vers l’avant".