🎥 Galatasaray s'adjuge le derby et relance la course au titre

Galatasaray et le Besiktas se sont affrontés hier soir.

Leader de Süper Lig à deux match de la fin de saison, le Besiktas aurait pu devenir champion de Turquie ce samedi mais les hommes de Sergen Yalçın ont réalisé une bien mauvaisse affaire et relancé la course au titre.

Ryan Babel (11e), ancien du Besiktas, a ouvert le score pour Galatasaray. Un but qui a été vérifié à plusieurs reprises par la VAR avant d'être validé : "Heureusement, il n'y avait pas de hors-jeu. Nous devions gagner ce match et nous savions que notre tâche serait plus facile avec une ouverture du score rapide", avait d'ailleurs déclaré l'attaquant de 34 ans à Fanatik.

L'ancien Lyonnais Rachid Ghezzal égalisait sur penalty (42e), avant que Falcao (45e+1) également sur penalty puis l'ancien du Barça Arda Turan (76e) ne fixent la victoire du Galat : "Le fait que le Besiktas pouvait potentiellement devenir champion samedi a été une motivation supplémentaire pour Galatasaray. Nous ne pouvions pas laisser cela se produire", poursuit Babel.

Côté Belgicains, plusieurs vieilles connaissances figuraient sur la feuille de match avec Ryan Donk (ex-Bruges), Henry Onyekuru (ex-Eupen et Anderlecht), Christian Luyindama (ex-Standard) du côté du Galatasaray, ainsi que Fabrice N'Sakala (ex-Anderlecht) et Cyle Larin (ex-Zulte) côté visiteurs.

A deux journées de la fin, l'écart entre Galatasaray (78 points) et le leader Besiktas (81 points) est désormais de trois points. Et Fenerbahçe (79 points) est toujours entre les deux équipes.