Coup dur pour le Real et les Bleus!

Ferland Mendy est blessé et c'est une très mauvaise nouvelle à la fois pour Zinedine Zidane et Didier Deschamps.

En pleine lutte pour le titre et au terme d'une saison marquée par les blessures, le Real Madrid perd Ferland Mendy. Absent contre Séville dimanche soir, le latéral droit souffre d'une blessure au tibia et ne jouera plus cette saison en championnat.

Et c'est aussi une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, car sa participation au prochain tournoi continental "est très incertaine", estime l'Equipe. Ferland Mendy avait fait ses débuts en équipe nationale le 20 novembre 2018, depuis il a enregistré sept caps. Victime de plusieurs blessures depuis le début de la saison, il n'a plus joué avec les Bleus depuis le 20 octobre dernier.