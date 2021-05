OFFICIEL: Virgil Van Dijk renonce à l'Euro

La nouvelle est donc tombée ce mercredi !

Gravement blessé à un genou, en octobre dernier, Virgil van Dijk (29 ans, 38 sélections et 4 buts) ne participera pas à l'Euro avec les Pays-Bas. En effet, le défenseur central de Liverpool a renoncé à la compétition estivale pour terminer sa rééducation.

"J'ai pris une décision que je devais prendre : est-ce que je participerais à l'Euro, oui ou non ? Avec tout ce qui se passe, j'ai le sentiment que physiquement, c'est la bonne décision de ne pas aller à l’Euro et d'entamer ma dernière phase de rééducation pendant l'intersaison. Je vais donc me concentrer sur la pré-saison avec le club et c'est un objectif réaliste, donc j'ai hâte d'y être. Je suis évidemment très déçu de manquer l'Euro (...) mais je dois l'accepter, nous devons tous l'accepter. C'est difficile, mais je suis en paix avec ça", a indiqué le Red sur le site officiel de Liverpool.

Van Dijk va donc devoir patienter pour disputer une première compétition internationale avec les Oranje.