Premier League : Arsenal s'impose à Chelsea

Pour le compte de la 36e journée de Premier League, les Blues (4èmes, 64 points) et les Gunners (9èmes, 52 points) s'affrontaient ce mercredi soir à Stamford Bridge.

Chelsea devait s'imposer pour conforter sa quatrième place tandis qu'Arsenal était à quatre points des places européennes avant le coup d'envoi.

Jorginho commettra une énorme erreur avec une passe en retrait vers Kepa qui filait dans le but vide. Le portier espagnol interviendra mais Aubameyang suivera bien pour trouver Smith Rowe qui ouvrira le score (16e), 0-1. Après la pause, Pulisic égalisera mais son but sera annulé pour cause de hors-jeu (61e).

Grâce à ce succès, Arsenal se hisse à la huitième place. Chelsea reste quatrième.