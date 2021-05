Un ancien capitaine de Manchester United prend sa retraite : "J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même"

L'Équatorien de 35 ans a passé 10 ans de sa carrière à Old Trafford.

Antonio Valencia, l'ancien capitaine de Manchester United, et coéquipier de Marouane Fellaini et d'Adnan Januzaj, a annoncé sa retraite.

Il avait rejoint Manchester United en provenance de Wigan Athletic en 2009 pour près de 18 millions d'euros, il était le premier transfert du club après le départ de Cristiano Ronaldo vers le Real Madrid.

Valencia avait ensuite quitté Manchester en 2019 pour rejoindre le club équatorien de L.D.U. Quito : "Je ne pensais pas que ce moment viendrait si tôt, mais mon corps a atteint ses limites et m'a fait sentir qu'il était temps de me retirer du football", a écrit Valencia sur son compte Twitter. "Je n'oublierai jamais tout ce que j'ai vécu à Old Trafford. Je n'oublierai jamais chaque but, chaque trophée et les merveilleux supporters. J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même. Merci pour votre affection et votre soutien."

Antonio Valencia a porté les couleurs de l'Equateur à 99 reprises, marquant 11 buts et représentant son pays à la Coupe du monde 2006 et 2014, ainsi qu'à quatre tournois de Copa America.

L'Equatorien a également passé dix saisons à Old Trafford et remporté deux titres de Premier League, une FA Cup, l'Europa League, deux fois la Carabao Cup et six Community Shields avec les Red Devils chez qui il compte 339 apparitions pour 25 buts.

Les messages ont afflué de la part de ses ancien coéquipiers comme Robin Van Persie ou encore David De Gea.