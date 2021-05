🎥 Une victoire spectaculaire pour le champion d'Angleterre

Grâce à un Ferran Torres en état de grâce, Manchester City a renversé Newcastle.

Manchester City a dû s'arracher pour célébrer le septième titre de champion d'Angleterre de son histoire, assuré depuis mardi et la défaite de Manchester United à Leicester, par une victoire.

Pep Guardiola avait décidé de faire tourner son effectif et ses hommes ont rapidement été menés par Newcastle, suite à un but d'Emil Kraft. Et si City pensait avoir fait le plus dur en inversant la tendance juste avant la pause, le VAR s'en est mêlé et un penalty transformé par Joelinton a permis aux Magpies d'égaliser avant de rentrer aux vestiaires.

Un succès signé Torres

Newcastle a même pris l'avantage à l'heure de jeu, grâce à un penalty transformé en deux temps par Joe Willock. C'est finalement l'homme de la soirée, Ferran Torres, déjà buteur en première période, qui a ajouté deux buts à sa collection personnelle pour offrir à City une victoire aussi compliquée que spectaculaire (3-4).