Ce Français va retourner dans son club la queue entre les jambes

Son prêt n'aura pas du tout été une réussite.

Prêté avec option d’achat (33,5 M€) par l’Olympique Lyonnais cet hiver, Moussa Dembélé (24 ans, 4 apparitions en Liga cette saison) ne sera pas conservé par l’Atletico Madrid. L’information publiée par Marca n’étonnera personne tant l’attaquant français vit un passage compliqué dans la capitale espagnole.

Le Gone, dans l’ombre de l’intouchable Luis Suarez, n’a jamais existé dans les rotations du coach Diego Simeone, encore un peu plus refroidi après sa contamination au Covid-19 et son malaise à l’entraînement. A deux journées de la fin, et alors que les Colchoneros luttent pour le titre en Liga, il serait étonnant de voir Dembélé profiter d’une première titularisation.

L’avant-centre fera donc son retour à Lyon où Memphis Depay, en fin de contrat, laissera une place en pointe.